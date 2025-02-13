Игрок махачкалинского «Динамо» Магомедов: нам по силам занять место в топ-8 РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов высказался о турнирных задачах своей команды. Он считает, что дагестанcкий клуб имеет потенциал финишировать в восьмёрке лучших команд чемпионата России по итогам текущего сезона.

– Тренерский штаб уже обозначил задачу на вторую часть сезона?

– С самого начала перед нами стояла задача войти в десятку. В этом плане ничего не изменилось, цель та же.

– Махачкале по силам финишировать в восьмёрке или в шестёрке?

– В шестёрке будет финишировать тяжело. А войти в топ-8 нам по силам, – приводит слова Ражаба Магомедова интернет-портал Metaratings.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).