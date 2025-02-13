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Игорь Акинфеев сравнил футболистов с работниками заводов

Игорь Акинфеев сравнил футболистов с работниками заводов
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Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил футболистов с работниками заводов. Он не понимает разговоров некоторых спортсменов о потере мотивации в условиях международного отстранения.

«Что значит мотивацию [футболисту в России] искать надо? А человек, который на заводе работает, – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встаёт, идёт на завод. Ему тоже всё надоело это. Дело футболиста – играть. И не надо смотреть – еврокубки, не еврокубки. Ты должен выходить: два часа тренировка с утра, два часа вечером и игра. Всё. Вот это мотивация. Пока у тебя контракт – ты солдат. Ты должен служить своей команде», — сказал Игорь Акинфеев в сериале «Мама, мы – ЦСКА!»

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