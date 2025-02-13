Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Копенгаген — Хайденхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: максимально реальное для российских клубов в Лиге чемпионов — выход из группы

Юран: максимально реальное для российских клубов в Лиге чемпионов — выход из группы
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран предположил, на что могли бы рассчитывать российские клубы в обновлённой Лиге чемпионов УЕФА.

«На данном этапе максимально реальное для российских клубов в Лиге чемпионов — выход из группы. Сейчас еврокубки стали разыгрываться немного по-другому. Но бороться за восьмёрку нереально — здесь соглашусь с Сергеем Богдановичем. Как таковых международных игр нет, выступаем в своём чемпионате. Международные контрольные игры — это не то. Поэтому сейчас это нереально, а слова Семака соответствуют действительности», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сергей Юран: самым сильным игроком, против которого я играл, был Паоло Мальдини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android