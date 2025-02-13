Экс-вратарь «Крыльев Советов» Юрченко: Шунин может спокойно играть в РПЛ

Бывший вратарь ряда российских клубов Давид Юрченко оценил шансы экс-голкипера московского «Динамо» Антона Шунина вернуться на профессиональный уровень.

«Конечно, в возрасте Шунина реально играть в РПЛ. Антон может спокойно выступать на самом высоком уровне, в том числе и возобновить карьеру в РПЛ. Его главный козырь – это опыт. Подтянуть физические данные не так уж сложно, нужно просто потратить на это время», – приводит слова Юрченко Metaratings.

Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 300 тыс.