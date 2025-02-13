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Президенту «ПСЖ» предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями

Президенту «ПСЖ» предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями
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Президенту французского «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелаифи предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением в ходе расследования возможной попытки бизнесмена Арно Лагардера в 2018 году изменить в свою пользу ключевой голос катарского фонда. Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на Agence France-Presse.

51-летний Нассер Аль-Хелаифи мог использовать своё влияние, чтобы заставить суверенный фонд Катара (QIA) изменить свою позицию в 2018 году во внутреннем споре по поводу управления группой Lagardere. Президент «ПСЖ» и председатель фонда QIA обвиняется также в соучастии в покупке голосов и нарушении права голоса.

В 2011 году QIA приобрёл контрольный пакет акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

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