Сотрудник ФИФА арестован в США по подозрению в сексуальной связи с 14-летним мальчиком

Сотрудник ФИФА Джек Коулз, возглавлявший отдел, который занимается организацией музыкального сопровождения мероприятий и трансляций организации, арестован по подозрению в сексуальной связи с 14-летним подростком*. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Miami Herald.

Коулз — британец, с мальчиком он познакомился через приложение для знакомств в октябре 2024 года. Отмечается, что подросток заявил Коулзу, что ему 16 лет. На прошлой неделе Джек вновь попытался встретиться с мальчиком, но был задержан органами правопорядка возле офиса ФИФА в Майами, который открыли в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Отметим, что ЧМ-2026 примут сразу три страны — Соединённые Штаты Америки, Мексика и Канада. Матчи пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее (все — Мексика), Торонто, Ванкувере (оба — Канада), Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Атланте, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтле (все — США). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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