В ФНЛ опровергли уход Роберта Тер-Абрамяна с поста коммерческого директора
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Пресс-служба Футбольной национальной лиги опровергла уход Роберта Тер-Абрамяна с поста коммерческого директора организации. Ранее об уходе Тер-Абрамяна из ФНЛ сообщал интернет-ресурс Metaratings.
«Эта информация не соответствует действительности. Роберт Тер-Абрамян не уволен и на данный момент работает в штатном режиме», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе ФНЛ.
Прежде 36-летний Тер-Абрамян работал руководителем спонсорских проектов хоккейного клуба «Спартак», занимал должности директора департамента спонсорских проектов КХЛ, директора по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Хумо», а также был коммерческим директором хоккейного «Авангарда».
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