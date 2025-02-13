В «Торино» выступили с заявлением по Иличу, который может перейти в «Спартак»

Главный тренер «Торино» Пауло Ваноли сделал заявление по поводу сербского полузащитника Ивана Илича. Он был близок к переходу в «Спартак», но в последний момент появилась информация о срыве трансфера по нескольким причинам. Во-первых, красно-белые обеспокоены травмой Илича — он вряд ли успеет восстановиться и набрать форму на зимних сборах. Во-вторых, могут возникнуть сложности с переводом денег за трансфер.

«Илич вернулся в Турин, зная, что рынок всё ещё открыт. Насколько я знаю, переговоры также открыты. Иван преодолел травму и продолжает реабилитацию. Если он останется в нашей команде на момент закрытия рынка, мы будем готовы к тому, что у нас появится дополнительный игрок в составе», — приводит слова Ваноли журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.