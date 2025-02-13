Пименов пытался убедить Осинькина покинуть «Крылья Советов» без выплаты компенсации

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займёт одну из руководящих должностей в самарских «Крыльях Советов», пытался убедить главного тренера Игоря Осинькина покинуть клуб зимой без выплаты компенсации. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 59-летний тренер отказался от такого варианта. Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.