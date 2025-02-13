Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Копенгаген — Хайденхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов пытался убедить Осинькина покинуть «Крылья Советов» без выплаты компенсации

Пименов пытался убедить Осинькина покинуть «Крылья Советов» без выплаты компенсации
Комментарии

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займёт одну из руководящих должностей в самарских «Крыльях Советов», пытался убедить главного тренера Игоря Осинькина покинуть клуб зимой без выплаты компенсации. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 59-летний тренер отказался от такого варианта. Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

Материалы по теме
Билялетдинов отреагировал на слухи, что он может стать тренером «Крыльев Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android