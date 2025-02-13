Аршавин объяснил, зачем «Зенит» взял защитника Мимовича в аренду

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, зачем сине-бело-голубые взяли защитника Огнена Мимовича в аренду до конца сезона. По словам Аршавина, есть вероятность, что «Зенит» летом выкупит контракт игрока у «Фенербахче».

«Аренда — хороший вариант и для «Зенита», и для «Фенербахче», потому что он всё равно не мог за них играть. Для «Зенита» хорошо, что игроки, которые есть на этой позиции, восстановятся и не будет перебора иностранцев. Но в целом всё будет от него зависеть. Если он сверкнёт и будет выдавать классные матчи, возможно, его и оставят», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.