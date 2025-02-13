«Он ближе к Медиалиге». Тихонов ответил, хочет ли подписать Глушакова в «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, хочет ли он подписать Дениса Глушакова в свою команду. Опытный полузащитник проходил вместе с красноярским клубом зимние сборы. Однако Тихонов считает, что и сам Глушаков не заинтересован в полноценном переходе в «Енисей».

— Подписать Глушакова не думали?

— Наверное, он всё-таки ближе к Медиалиге. У него другие заботы, плюс семья в Москве. Я не думаю, что он куда-то хочет уезжать. Плюс, я думаю, деньги, которые платят в Медийной лиге, сопоставимы с нашими деньгами. Поэтому даже не вижу ему смысла напрягаться, — приводит слова Тихонова Metaratings.