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«Он ближе к Медиалиге». Тихонов ответил, хочет ли подписать Глушакова в «Енисей»

«Он ближе к Медиалиге». Тихонов ответил, хочет ли подписать Глушакова в «Енисей»
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, хочет ли он подписать Дениса Глушакова в свою команду. Опытный полузащитник проходил вместе с красноярским клубом зимние сборы. Однако Тихонов считает, что и сам Глушаков не заинтересован в полноценном переходе в «Енисей».

— Подписать Глушакова не думали?
— Наверное, он всё-таки ближе к Медиалиге. У него другие заботы, плюс семья в Москве. Я не думаю, что он куда-то хочет уезжать. Плюс, я думаю, деньги, которые платят в Медийной лиге, сопоставимы с нашими деньгами. Поэтому даже не вижу ему смысла напрягаться, — приводит слова Тихонова Metaratings.

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