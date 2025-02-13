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Пименов отреагировал на информацию, что уговаривал Осинькина покинуть «Крылья Советов»

Пименов отреагировал на информацию, что уговаривал Осинькина покинуть «Крылья Советов»
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Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займёт одну из руководящих должностей в самарских «Крыльях Советов», прокомментировал информацию, что он якобы пытался убедить главного тренера Игоря Осинькина покинуть клуб зимой без выплаты компенсации.

«Что это за бред? При чём здесь я и «Крылья Советов»? Я не сотрудник этой команды. К Осинькину как к тренеру отношусь с уважением и лично на «Матч ТВ» в прямом эфире говорил, чтобы он остался, когда ходили слухи о его уходе в прошлом году», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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