Известный актёр Олег Меньшиков назвал любимого футболиста в ЦСКА

Народный артист РФ, художественный руководителя Московского драматического театра Олег Меньшиков рассказал, что его любимым игроком в составе ЦСКА является капитан армейцев, голкипер Игорь Акинфеев.

«Любимый игрок? Сейчас, конечно, Игорь Акинфеев. Дай бог сил ему, пусть играет нам на радость», — приводит слова Меньшикова ТАСС.

Акинфееву 38 лет, он является воспитанником системы армейцев. В нынешнем сезоне опытный голкипер провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустив 14 голов. Семь раз вратарь оставлял свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 1 млн.