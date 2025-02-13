Гришин: «Бавария» и «Реал» — не наш уровень в ЛЧ, но с другими бороться можно

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин предположил, как бы проявили себя российские клубы в обновлённой Лиге чемпионов.

«Что касается слов Семака о Лиге чемпионов, то к нему надо прислушаться — он знает, что говорит. Сейчас это сильнейший тренер в России, ведь титулы не выигрываются просто так. Конечно, хотелось бы, чтобы российские клубы участвовали в еврокубках, чтобы посмотреть на наш уровень. В последние годы до изоляции в еврокубках мы выступали неудачно, хотя сейчас у нас сильные команды. Первые шесть клубов должны быть конкурентоспособны на европейском уровне, но в пределах разумного. Не выигрывать еврокубки, а выступать более-менее удачно. Я могу только согласиться с Семаком, уважаю его мнение и уважаю его как футболиста и тренера.

Думаю, российские топ-клубы должны были бы попадать в список 24 лучших команд группового турнира и проходить в плей-офф. Наш же чемпионат не слабее недерландского, бельгийского, австрийского, датского и других. В СССР, да и не так давно, Россия входила в топ-6 чемпионатов Европы. Поэтому наши команды спокойно должны были бы выходить из группы и играть в плей-офф. Понятно, что «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал» и другие топ-клубы — не наш уровень, но с остальными командами можно играть и бороться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.