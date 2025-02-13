Воспитанник «Анжи» охарактеризовал Самуэля Это'О

Воспитанник махачкалинского «Анжи» Ражаб Магомедов рассказал, какие звёзды приезжали на тренировки академии клуба. По его словам, юных футболистов навещали Самуэль Это'О, Виллиан и Лассана Диарра. Магомедов охарактеризовал Это'О в плане человеческих качеств.

«Один раз к нам на тренировку приехал Это'О. Ещё приезжали Виллиан и Диарра. Мы смотрели на них с интересом. Сложно описать, что мы тогда испытывали. Ещё неделю назад мы видели их по телевизору, а теперь они вдруг играли вместе с нами. Какое впечатление произвел Это'О? Простой и открытый человек. Отвечал на все наши вопросы», — приводит слова Магомедова Metaratings.

Напомним, в начале 2025 года было объявлено, что «Анжи» возвращается в профессиональный футбол.