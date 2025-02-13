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«Барселона» продлила контракт с защитником Кубарси до 2029 года

«Барселона» продлила контракт с защитником Кубарси до 2029 года
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Испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.

Сообщается, что срок нового соглашения игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Продление контракта с каталонцем ещё раз показывает, что клуб намерен продолжать продвигать молодые таланты из Ла Масии. Ему совсем недавно исполнилось 18 лет, но он уже сыграл 60 матчей за первую команду», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне испанской Примеры 18-летний Пау Кубарси провёл 23 матча, в которых оформил три голевые передачи. Также на его счету восемь игр в Лиге чемпионов и три — в Кубке Испании.

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