Сборная России сыграет с Замбией, Нигерией и Беларусью

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что достиг договорённостей с футбольными федерациями Замбии, Нигерии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в ближайшие окна ФИФА.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Матч пройдёт в Москве. Сообщается, что точное время и место встречи будут объявлены дополнительно.

6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси. Места проведения и время начала встреч станут известны позднее.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), с Беларусью (0:4), с Вьетнамом (0:3), с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0).

Как сборная России играет при Карпине: