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Новичок «Зенита» Мимович: присутствие Эраковича и Дркушича в команде много для меня значит

Новичок «Зенита» Мимович: присутствие Эраковича и Дркушича в команде много для меня значит
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Правый защитник турецкого «Фенербахче» и сборной Сербии Огнен Мимович, который на правах аренды перешёл «Зенит», рассказал, как принял решение перейти в санкт-петербургский клуб и как адаптировался в команде.

— О чём подумали, когда узнали об интересе «Зенита», и быстро ли приняли решение?
— В тот момент я был в Стамбуле, и было непонятно, поеду я в «Марибор» или останусь в Турции. Затем появилось предложение от «Зенита», и я понял, что хочу перейти в петербургский клуб.

— В «Зените» играет Страхиня Эракович, вы наверняка знакомы по «Црвене Звезде». О чём говорили с ним перед переходом?
— Да, мы созвонились, и он сказал, чтобы я приезжал, что здесь всё отлично. Приятно, что в клубе есть те, кто упростит мне адаптацию, — Страхиня и Ваня Дркушич, которого я знаю по игре за «Звезду». Их присутствие много для меня значит, — приводит слова Мимовича официальный сайт «Зенита».

В январе 2025 года Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. «Зенит и «Фенербахче» достигли договорённости о переходе правого защитника на правах аренды до конца сезона-2024/2025. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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