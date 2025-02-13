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Тихонов: «Крылья» выходили в РПЛ с бюджетом 600 млн рублей, у «Енисея» сейчас вдвое меньше

Тихонов: «Крылья» выходили в РПЛ с бюджетом 600 млн рублей, у «Енисея» сейчас вдвое меньше
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, чем можно объяснить то, что красноярский клуб скромно ведёт себя на трансферном рынке.

— Бюджетом. Если ты изначально ставишь задачу выхода в Премьер-Лигу или попадания в четвёрку, бюджет должен ей соответствовать. Хотя в 2017 году мы с «Енисеем» при копеечном бюджете заняли третье место и вышли в переходные матчи.

Конечно, не всегда получается [побеждать с большим бюджетом]. Тот же «Тосно» с бюджетом в 400 млн рублей не доходил до переходных игр. Случайно, на удаче, где-то можно подкрасться к четвёрке.

— Когда работали в Первой лиге с «Крыльями», вам было проще?
— Там изначально стояла задача — подкреплённая бюджетом. На тот момент у «Крыльев» был бюджет 600 или 700 млн рублей. Сейчас у «Челябинска» или «Костромы» из Второй лиги сопоставимый бюджет, а у нас сейчас в два раза меньше. С нами сопоставимы «Сокол» и КАМАЗ — возможно, у них чуть-чуть меньше. Конечно, хочется, чтобы большие задачи ставились, но давайте оставим это — возможно, до следующего сезона, — приводит слова Тихонова Metaratings.

После 21 тура Мелбет Первой лиги «Енисей» набрал 27 очков и на текущий момент занимает 10-е место.

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