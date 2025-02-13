Созин — об играх сборной России: с Нигерией — топ-матч, а Замбию выбрали от безысходности

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«В свете последних событий, политических изменений верим, что произойдут сдвиги и в спорте. Но играть дома с Нигерией — большое дело. Это топ-матч, как было с Камеруном. С Беларусью история понятна, тут есть политический момент. А вот Замбия…

Думаю, нас скоро могут открыть для официальных международных матчей. В таком случае вопрос: будет ли Замбия нужной проверкой для России? Подходящий ли у неё уровень? Это команда из девятого десятка рейтинга ФИФА. Конечно, руководству РФС виднее, там знают, кто из соперников свободен. Но со стороны кажется, что это слабая сборная, которую выбрали от безысходности», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси.

Как сборная России играет при Карпине: