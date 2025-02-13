Александр Мостовой — о соперниках сборной России: будем устанавливать очередные рекорды

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о соперниках сборной России, которая проведёт товарищеские матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Сборные Замбии и Нигерии — нормальные соперники для России. Но чем эти сборные лучше прошлых? Камерун к нам приехал пятым составом и проиграл. Никто же не знает, в Россию приедут настоящая Замбия с Нигерией или нет. Пока не дождёмся серьёзных игр, будем устанавливать очередные рекорды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси.