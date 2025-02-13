«Спартак» ведёт переговоры с «Брагой» по Саласару, который интересен «Зениту» — источник

«Спартак» ведёт переговоры с «Брагой» о потенциальном трансфере полузащитника Родриго Саласара, интерес к которому ранее проявлял «Зенит». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, переход Саласара в санкт-петербургский клуб находится под угрозой срыва.

Подчёркивается, что красно-белые приняли решение отказаться от кандидатуры 23-летнего полузащитника «Торино» Ивана Илича. При этом «Спартак» сохраняет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу, однако его переход в московский клуб на текущий момент невозможен в силу разных причин.

В нынешнем сезоне Саласар принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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