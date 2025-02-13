PR-менеджер игрока «Зенита» Караваева рассказала о состоянии здоровья футболиста

PR-менеджер Дарья Арсланова, которая работает с защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым, ответила на вопрос о состоянии здоровья футболиста. Напомним, игрок сине-бело-голубых пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

— Как сейчас себя чувствует Караваев?

— В целом хорошо. Ему уже сняли гипс, сейчас он ездит на базу и делает упражнения на верхний плечевой пояс, — приводит слова Арслановой «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 5 млн.