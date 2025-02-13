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Эксперт африканского футбола: матчи с Замбией и Нигерией пойдут на пользу — они на слуху

Эксперт африканского футбола: матчи с Замбией и Нигерией пойдут на пользу — они на слуху
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Эксперт африканского футбола Виктор Бондаренко отреагировал на новость, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Замбией и Нигерией.

«Раньше Замбия и Нигерия котировались очень высоко в Африке. Они были в первой пятёрке-десятке точно. Потом у сборной Замбии пошёл спад. Но сейчас сборная Замбии обретает былую силу, достойно играют. Многие зарубежные команды просматривают футболистов сборной Замбии. Считаю, что встреча будет интересная, так как Замбия должна хорошо выглядеть.

Сборная Нигерии, конечно, должна быть на порядок выше. Практически все футболисты играют в иностранных чемпионатах. Если Осимхен приедет на матч со сборной России, то будет очень интересно! Эта пара соперников более-менее на слуху и есть былые заслуги. Сейчас у них растёт хорошая молодёжь. Думаю, что матчи с этими сборными пойдут на пользу», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси.

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