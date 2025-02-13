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Как оцените сборную Замбии, с которой Россия сыграет в марте?

Как оцените сборную Замбии, с которой Россия сыграет в марте?
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РФС объявил, что в марте сборная России проведёт товарищеский матч с Замбией. Игра пройдёт в Москве, при этом время и место встречи будут объявлены дополнительно.

«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос и оценить замбийскую национальную команду:

Сборная Замбии занимает 87-ю строчку в рейтинге ФИФА. Большинство футболистов команды выступают в зарубежных чемпионатах, включая Испанию, Италию, Израиль и Швейцарию. Замбия — победитель Кубка африканских наций 2012 года. В последнем розыгрыше турнира команда завершила выступление на групповом этапе.

Также РФС объявил, что 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с белорусской национальной командой.

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