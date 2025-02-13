Малафеев: задача «Зенита» — набрать форму и наиграть схемы, которые дадут результат

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о текущем состоянии сине-бело-голубых, которые 11 февраля выиграли Winline Зимний Кубок РПЛ, в финале разгромив «Спартак» со счётом 3:0.
«Зимний Кубок РПЛ дал тренерскому штабу возможность оценить состояние «Зенита» в условиях соревновательной практики, и в целом подготовка идёт по плану. Такие турниры важны для отработки игровых связей, интеграции новых футболистов и выхода на оптимальную форму перед возобновлением чемпионата.
«Зенит» традиционно использует зимний период для того, чтобы подойти к решающей части сезона в лучшем состоянии. Да, не все моменты на сборах могут выглядеть идеально, но главная задача сейчас — набрать форму и наиграть те схемы, которые дадут результат весной», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 13 февраля 2025
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:40
-
17:40
-
17:28
-
17:22
-
17:01
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
16:25
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
15:49
-
15:41
-
15:39
-
15:33
-
15:32