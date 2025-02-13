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Малафеев: задача «Зенита» — набрать форму и наиграть схемы, которые дадут результат

Малафеев: задача «Зенита» — набрать форму и наиграть схемы, которые дадут результат
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о текущем состоянии сине-бело-голубых, которые 11 февраля выиграли Winline Зимний Кубок РПЛ, в финале разгромив «Спартак» со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Зимний Кубок РПЛ дал тренерскому штабу возможность оценить состояние «Зенита» в условиях соревновательной практики, и в целом подготовка идёт по плану. Такие турниры важны для отработки игровых связей, интеграции новых футболистов и выхода на оптимальную форму перед возобновлением чемпионата.

«Зенит» традиционно использует зимний период для того, чтобы подойти к решающей части сезона в лучшем состоянии. Да, не все моменты на сборах могут выглядеть идеально, но главная задача сейчас — набрать форму и наиграть те схемы, которые дадут результат весной», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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