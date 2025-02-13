Малафеев: задача «Зенита» — набрать форму и наиграть схемы, которые дадут результат

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о текущем состоянии сине-бело-голубых, которые 11 февраля выиграли Winline Зимний Кубок РПЛ, в финале разгромив «Спартак» со счётом 3:0.

«Зимний Кубок РПЛ дал тренерскому штабу возможность оценить состояние «Зенита» в условиях соревновательной практики, и в целом подготовка идёт по плану. Такие турниры важны для отработки игровых связей, интеграции новых футболистов и выхода на оптимальную форму перед возобновлением чемпионата.

«Зенит» традиционно использует зимний период для того, чтобы подойти к решающей части сезона в лучшем состоянии. Да, не все моменты на сборах могут выглядеть идеально, но главная задача сейчас — набрать форму и наиграть те схемы, которые дадут результат весной», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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