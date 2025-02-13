Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Игрок «Боруссии» Д опередил Винисиуса в голосовании

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба Лиги чемпионов в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвинейский футболист забил победный гол и сделал результативную передачу в матче со «Спортингом» (3:0).

Второе место в голосовании занял крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся результативным пасом в игре с «Манчестер Сити» (3:2). Замкнул тройку лидеров форвард «Бенфики» Вангелис Павлидис, который забил победный гол в игре с «Монако» (1:0). На четвёртой строчке расположился нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао, отметившийся единственным мячом в игре с «Миланом» (1:0).

Материалы по теме Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: