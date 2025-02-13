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Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Игрок «Боруссии» Д опередил Винисиуса в голосовании

Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Игрок «Боруссии» Д опередил Винисиуса в голосовании
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба Лиги чемпионов в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвинейский футболист забил победный гол и сделал результативную передачу в матче со «Спортингом» (3:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Гирасси – 60'     0:2 Грос – 68'     0:3 Адейеми – 82'    

Второе место в голосовании занял крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся результативным пасом в игре с «Манчестер Сити» (3:2). Замкнул тройку лидеров форвард «Бенфики» Вангелис Павлидис, который забил победный гол в игре с «Монако» (1:0). На четвёртой строчке расположился нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао, отметившийся единственным мячом в игре с «Миланом» (1:0).

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