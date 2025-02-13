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Александр Тарханов: рад, что сборная России нашла хороших соперников

Александр Тарханов: рад, что сборная России нашла хороших соперников
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Известный отечественный футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Я не знаю сборную Замбии, но национальная команда Нигерии всегда была очень сильной — у них много футболистов играет в Европе. У белорусов тоже достаточно сильная сборная, ведь большое количество их игроков выступает у нас. Я рад, что сборная России нашла хороших соперников», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси.

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