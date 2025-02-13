Стал известен срок контракта, который ЦСКА подпишет с Лорраном

ЦСКА подпишет пятилетний контракт с 18-летним полузащитником «Фламенго» Лорраном. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-синие заплатят за бразильского футболиста € 8 млн, из которых € 4 млн сразу, ещё € 4 млн — в июле. При этом ЦСКА приобретёт 80% прав на Лоррана. Остальные 20% прав останутся у «Фламенго». Подчёркивается, что все необходимые документы для завершения сделки будут подписаны в ближайшие часы.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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