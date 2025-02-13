Игрок «СКА-Хабаровск» Симонян: в отпуске поддерживал форму, занимался тайским боксом

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян ответил на вопрос, в каком состоянии прибыл на сборы. Футболист заявил об отсутствии проблем с лишним весом и подчеркнул, что поддерживал форму в отпуске.

— На сборы лишнего не привезли после отпуска, с весом порядок?

— Нет-нет, в этом плане проблем у меня вообще нет. Форму в отпуске поддерживал, тренеры дали нам упражнения. Проблем не возникло. Во время отпуска я бегал, прыгал, занимался тайским боксом, поэтому держал себя в рамках. Но всё равно, когда сборы начинаются, ты понимаешь, что всё начинается с нуля, — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

29-летний полузащитник выступает за «СКА-Хабаровск» с 2023 года. В нынешнем сезоне провёл 18 матчей в Первой лиге, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.