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В РФС сообщили, что матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА

В РФС сообщили, что матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА
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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) ответили на вопрос, будут ли учтены в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) товарищеские матчи национальной команды с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Матчи со сборными Замбии, Нигерии и Беларуси будут учитываться в рейтинге ФИФА», — сообщили в РФС для «РИА Новости Спорт».

Ранее пресс-служба РФС на официальном сайте проинформировала, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в марте и состоится в Москве. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси. Места проведения и время начала матчей станут известны позднее.

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