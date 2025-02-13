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Малафеев: «Зенит» постепенно освежает состав, адаптируясь к новым реалиям и задачам

Малафеев: «Зенит» постепенно освежает состав, адаптируясь к новым реалиям и задачам
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об изменениях в составе санкт-петербургского клуба.

«Любая команда со временем обновляется, это абсолютно нормальный и логичный процесс. Уход ключевых игроков, особенно тех, кто долго был в системе клуба, — это вызов, но не всегда признак глобальной перестройки. Скорее, «Зенит» постепенно освежает состав, адаптируясь к новым реалиям и задачам.

Что касается Клаудиньо и Вендела, их вклад в успехи команды нельзя недооценивать. Однако в футболе в целом важно своевременно обновлять состав. Клуб смотрит в будущее, оценивая, как лучше сбалансировать состав в долгосрочной перспективе. Помимо этого, важно не только обновлять команду, но и вовремя реализовывать игроков, получая за них хорошие деньги», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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