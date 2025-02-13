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Как оцените сборную Нигерии, с которой Россия сыграет в июне?

Как оцените сборную Нигерии, с которой Россия сыграет в июне?
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РФС объявил, что 6 июня сборная России проведёт товарищеский матч с Нигерией. Игра будет домашней для российской национальной команды, при этом время и место встречи будут объявлены позднее

«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос и оценить сборную Нигерии:

Сборная Нигерии занимает 44-е место в рейтинге ФИФА. В прошлом году команда вышла в финал Кубка африканских наций, где уступила хозяйке турнира — сборной Кот-д'Ивуара — со счётом 1:2. Основу нигерийской сборной составляют футболисты, играющие в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии. Главная звезда команды — Виктор Осимхен, выступающий за турецкий «Галатасарай».

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