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Катар может лишить «ПСЖ» инвестиций из-за скандала с президентом клуба — RMC Sport

Катар может лишить «ПСЖ» инвестиций из-за скандала с президентом клуба — RMC Sport
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Катар может прекратить инвестировать средства в «ПСЖ» из-за обвинений президента французского гранда Нассера Аль-Хелаифи в соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования, а также в злоупотреблении властью в ущерб французской компании Lagardère. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Аль-Хелаифи мог использовать своё влияние с целью того, чтобы суверенный фонд благосостояния Катара (Qatar Investment Authority), являющийся мажоритарным акционером, изменил свой голос в спорной ситуации относительно управления группой Lagardère.

Подчёркивается, что в Катаре возмущены сложившейся ситуацией и пригрозили вывести инвестиции из Франции, в том числе из «ПСЖ».

«Катарцам надоели все эти злоупотребления. Ложные судебные иски, шантаж, ежедневная критика, обвинение в полной некомпетентности других. Во всех проблемах Франции — их вина. Каждый раз, когда они [катарцы] пытаются помочь, это якобы «мягкая сила». Всем это надоело», — заявил источник, близкий к правительству.

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