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В Мексике двух чиновников отстранили от должностей за вымогательство билетов на ЧМ-2026

В Мексике двух чиновников отстранили от должностей за вымогательство билетов на ЧМ-2026
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Двух высокопоставленных мексиканских чиновников отстранили от должностей за вымогательство билетов на открытие чемпионата мира по футболу 2026 года в обмен на снижение штрафов. Об этом сообщает El Universal.

По информации источника, Хонатан Мендос Исерте и Мигель Новоа Гомес из Национального института прозрачности, доступа к информации и защиты персональных данных (INAI) были отстранены от работы по жалобе Мексиканской федерации футбола (FMF). Отмечается, что правительство Мексики приняло решение об упразднении INAI в 2025 году спустя 23 года работы.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трёх стран — США, Канады и Мексики.

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