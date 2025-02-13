В Мексике двух чиновников отстранили от должностей за вымогательство билетов на ЧМ-2026

Двух высокопоставленных мексиканских чиновников отстранили от должностей за вымогательство билетов на открытие чемпионата мира по футболу 2026 года в обмен на снижение штрафов. Об этом сообщает El Universal.

По информации источника, Хонатан Мендос Исерте и Мигель Новоа Гомес из Национального института прозрачности, доступа к информации и защиты персональных данных (INAI) были отстранены от работы по жалобе Мексиканской федерации футбола (FMF). Отмечается, что правительство Мексики приняло решение об упразднении INAI в 2025 году спустя 23 года работы.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трёх стран — США, Канады и Мексики.