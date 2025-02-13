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Руслан Нигматуллин оценил соперников сборной России в 2025 году

Руслан Нигматуллин оценил соперников сборной России в 2025 году
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил соперников российской национальной команды в 2025 году. Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Сборная Нигерии когда-то была топом Африки, а Замбия не выглядит слишком большой экзотикой. Что касается Беларуси, команда обладает нормальным подбором футболистов для контрольных матчей. Понятно, что мы не можем обладать большим выбором соперников. Но эти команды, которые сыграют со сборной России, вполне достойные», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команда Валерия Карпина сыграет с Замбией в марте. 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси.

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