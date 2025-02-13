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«Арсенал» подтвердил, что Кай Хаверц пропустит остаток сезона из-за травмы

«Арсенал» подтвердил, что Кай Хаверц пропустит остаток сезона из-за травмы
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Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте подтвердил, что 25-летний нападающий Кай Хаверц не сможет принять участия в матчах команды до конца нынешнего сезона.

«Можем подтвердить, что Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия во время тренировки в Дубае на минувшей неделе.

Последующие обследования и консультации со специалистами подтвердили, что травма требует хирургического вмешательства, которое состоится в ближайшие дни. Вскоре после операции Кай приступит к программе восстановления и к реабилитации, которая, как ожидается, продлится до предсезонной подготовки к следующей регулярке.

Все в клубе сосредоточены на том, чтобы поддержать Кая и как можно скорее вернуть его в полную боевую готовность», — написано в заявлении «Арсенала».

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