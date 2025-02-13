Колыванов: со сборными Нигерии и Замбии будет сложно — в Африке вырос уровень футбола

Бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Я много раз говорил, что сборная России должна собираться и играть, потому что это лицо страны. Надеюсь, что в скором будущем нас допустят до международных турниров, поэтому надо быть в полной боевой готовности. Сборная Нигерии — очень хорошая команда, а у Замбии тоже неплохой состав. Нигерия — одна из самых мощных африканских стран. В принципе, все африканские сборные выросли по уровню футбола, ведь многие их игроки выступают в Европе, а они очень мощные и крепкие. Поэтому против таких сборных архисложно выступать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси. Места проведения и время начала встреч станут известны позднее.

Материалы по теме В РФС сообщили, что матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА

Как сборная России играет при Карпине: