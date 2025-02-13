Как оцените сборную Беларуси, с которой Россия сыграет 10 июня?

РФС объявил, что 10 июня сборная России проведёт товарищеский матч с Беларусью. Игра будет выездной для российской национальной команды, при этом время и место встречи будут объявлены позднее.

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Сборная Беларуси занимает 98-е место в рейтинге ФИФА. В 2024 году Россия проводила товарищеский матч с белорусской национальной командой, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. 6 июня сборная России встретится с Нигерией. В марте состоится товарищеская игра между России и Замбией. Матч пройдёт в Москве.

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Как сборная России играет при Карпине: