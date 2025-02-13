Наумов: «Зенит» выглядит шикарно на фоне других команд — вряд ли им составят конкуренцию

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе защитника Огнена Мимовича в санкт-петербургский «Зенит». По словам Наумова, в аренде 20-летнего игрока конца этого сезона нет никакого риска. Напомним, права на Мимовича принадлежат турецкому «Фенербахче».

«У «Зенита» правый защитник — проблемная позиция, поэтому Мимовича берут в аренду. Не вижу в этом никакого риска. Если не получится, его вернут обратно. Это же не дорогостоящая покупка, которую совершил «Спартак», взяв Гарсию из Греции за большие деньги.

Сербы — добросовестные и крепкие ребята, которые нам помогают. В любом случае, его подстрахует Мантуан. Я удивился, как хорошо Мантуан выглядел на Зимнем Кубке РПЛ. Я всегда очень скептически относился к нему как к игроку обороны, а он везде успевал и отдал сказочную передачу на Энрике. Он привык к этой роли. «Зенит» выглядит шикарно на фоне остальных команд — вряд ли им кто-то составит конкуренцию», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.