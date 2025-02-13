ПАОК — «Стяуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 февраля, состоится первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между греческим ПАОКом и румынским «Стяуа». Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники). В качестве главного арбитра встречи выступит Лоуренс Виссер из Бельгии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный стыковой матч между ПАОКом и «Стяуа» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

По итогам общего этапа турнира ПАОК занял 22-е место, «Стяуа» — 11-е место.

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