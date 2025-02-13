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Порту — Рома. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Порту – Рома: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Порту» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 13 февраля, состоится первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Порту» и «Ромой». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответный стыковой матч между «Порту» и «Ромой» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

По итогам общего этапа турнира «Порту» занял 18-е место, а «Рома» — 15-е место.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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