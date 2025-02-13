«Порту» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 февраля, состоится первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Порту» и «Ромой». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный стыковой матч между «Порту» и «Ромой» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

По итогам общего этапа турнира «Порту» занял 18-е место, а «Рома» — 15-е место.

Необычные названия футбольных клубов: