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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян оценил выступление команды в текущем сезоне

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян оценил выступление команды в текущем сезоне
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян высказался о выступлении команды в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025.

— Сейчас «СКА-Хабаровск» находится в середине таблицы. Как оцените промежуточный результат?
— Начали мы не очень здорово, конечно. Летом команда собиралась практически с нуля, плюс мы долгое время выступали вне Хабаровска, что тоже сыграло свою роль. Считаю, что если бы к началу сезона мы подходили той обоймой футболистов, которая есть сейчас, то в таблице могли бы быть и чуть выше.

— То есть точки для роста у команды есть?
— Да, мы знаем свои сильные стороны. Работаем над этим, — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками после 21 встречи.

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