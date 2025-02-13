Игнатьев: в ЛЧ есть много команд, с которыми российские клубы не могут равняться по классу

Российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос, как бы сейчас российские клубы смогли выступить в Лиге чемпионов УЕФА. По мнению Игнатьева, в России необходимо поднимать уровень футбола, чтобы не возникало сомнений, с кем наши команды способны играть, а с кем — нет.

«Сложно сказать, как бы выступали наши команды в Лиге чемпионов. Я не знаю уровень мотивации «Зенита» и других российских клубов. С другой стороны, могу согласиться с Сергеем Семаком, что в Лиге чемпионов есть такие команды, как «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Реал», «Атлетико» и многие другие, с которыми по классу мы пока равняться не можем. Честь и хвала Семаку за то, что он своей оценкой показывает: мы пока не готовы выйти и состязаться с топ-клубами Европы. Они нам пока не по силам.

Уже сегодня нужно делать всё возможное и поднимать уровень российского футбола на такую высоту, чтобы у нас не было сомнений, с кем мы способны играть, а с кем — нет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.