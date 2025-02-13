Неймар пожаловался на качество мячей в Бразилии после поражения «Сантоса» от «Коринтианса»

Нападающий «Сантоса» Неймар после поражения в матче 9-го тура бразильской Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2) остался недоволен мячами, которые используются в лиге.

«При всём уважении к спонсору, я думаю, им нужно немного доработать этот мяч. Этот мяч очень плох, его нужно немного улучшить, чтобы помочь нашему чемпионату», — приводит слова Неймара Globo со ссылкой на Record.

Футболист вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, нападающий перешёл в «Сантос» в это зимнее трансферное окно. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.