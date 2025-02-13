Наумов: наши клубы играли в еврокубках за счёт сильных легионеров, а сейчас они слабее

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о нынешнем уровне чемпионата России.

«Когда нет сравнительных игр, никто не может сказать, на каком уровне выступали бы наши команды в Лиге чемпионов. Кто-то, как Кокорин, начинает говорить, что наш чемпионат стал «говном». Но это глупость, ведь сейчас нельзя сказать, как будет выглядеть «Зенит» в Лиге чемпионов. Не с чем сравнить!

С другой стороны, мы должны понимать, что к нам едут менее топовые легионеры, чем раньше. Нынешних иностранцев даже нельзя сравнить с Халком или Малкомом. А мы играли в еврокубках за счёт сильных легионеров, а сейчас они стали слабее. Можно вспомнить товарищеские матчи «Зенита» с «Фенербахче», где питерцы не выглядели сильнее, хотя играли против не самой сильной команды Европы», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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