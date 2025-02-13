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Павел Погребняк: Нигерия, Беларусь и Замбия — серьёзные соперники

Павел Погребняк: Нигерия, Беларусь и Замбия — серьёзные соперники
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о грядущих товарищеских матчах сборной России с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Если учесть, с кем мы играли до этого, то соперники достойные. Выбирать не приходится, я так понимаю. Ожидаю ли тут три победы из трёх? Нигерия с белорусами — серьёзные соперники, да и Замбия, наверное, тоже.

Понятно, что сборная России во всех трёх матчах фаворит. Но играть в любом случае нужно — закалять дух победителя. Супер, что есть эти матчи», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

В четверт, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси. Места проведения и время начала встреч станут известны позднее.

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