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Малафеев: «Спартак» стремится усилиться, но «Зенит» фаворит в борьбе за чемпионство

Малафеев: «Спартак» стремится усилиться, но «Зенит» фаворит в борьбе за чемпионство
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о трансферах санкт-петербургского клуба и московского «Спартака» в зимнее окно. По мнению Малафеева, важно не то сколько денег было потрачено, а то, насколько эффективно команды будут использовать новых футболистов.

— «Зенит» и «Спартак» тратят больше всех в это трансферное окно. Тратят много. Это главные претенденты на чемпионство?
— Я уже отвечал на этот вопрос ранее, и моё мнение остаётся неизменным. Да, «Зенит» и «Спартак» делают большие вложения в состав, но важен не сам факт потраченных денег, а то, насколько эффективно клубы смогут использовать новых футболистов.

Конечно, учитывая глубину состава, опыт борьбы за титул и кадровые решения, для меня лично именно «Зенит» остаётся главным фаворитом. «Спартак» также стремится усилиться, но любое масштабное обновление требует времени на адаптацию. Поэтому траты — это только часть уравнения, а стабильность и сыгранность состава в решающих матчах весной будут определять итоговый результат, — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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