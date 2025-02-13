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Шалимов рассказал, что его удивило в игре «Спартака» в матче с «Зенитом»

Шалимов рассказал, что его удивило в игре «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Известный российский тренер Игорь Шалимов ответил на вопрос, что его удивило в игре «Спартака» в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом», в котором красно-белые уступили со счётом 0:3.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Что удивило у «Спартака», помимо выбора состава в первом тайме? Команда выдвигалась на чужую половину, пробежали там много, но всё без толку — «Зенит» достаточно легко выходил из обороны. Кроме того, игра при отборе — просто плассировались, не действовали агрессивно. Первый гол — петербуржцы переводили мяч с фланга на фланг, долго держали мяч и раскачивали, но жёстко в отбор спартаковцы не шли, «Зенит» долго держал мяч», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в начале матча счёт открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. На 28-й минуте полузащитник санкт-петербургского клуба Вендел укрепил его преимущество. На 32-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте хавбек красно-белых Кристофер Мартинс получил красную карточку.

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