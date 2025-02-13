Игрок «СКА-Хабаровск» Симонян: думаю, нам по силам побороться за выход в РПЛ

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян считает, что команде по силам выйти в Российскую Премьер-Лигу.

– На что готовы, если «СКА-Хабаровск» выйдет в РПЛ? Может, смена имиджа?

– На что готов? Готов играть за СКА в РПЛ (смеется). У нас собралась классная команда, думаю, нам по силам побороться за выход в Премьер-Лигу, – приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона-2024/2025 «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги с 29 очками после 21 матча. На первом месте находится «Балтика», у которой 45 очков. Второе место занимает «Торпедо» с 43 очками. На третьем месте расположился «Урал», у которого 37 очков. Четвёртое место занимает «Сочи» с аналогичным количеством очков. Отставание хабаровской команды от зоны стыков составляет восемь очков.